Fotbalist roman, in coma dupa un meci in canicula

Un fotbalist roman, Alexandru Cruceru, legitimat la Posada Perisani, a ajuns in coma la spital dupa un meci care conta pentru barajul de promovare in Liga III.

Cei de la Perisani au jucat, miercuri, impotriva gruparii Apa Craiova, miza fiind promovarea in Liga III. Partida a fost stransa, astfel ca s-a intrat in prelungiri.

In minutul 120, Cruceru s-a prabusit pe gazon, doborat probabil de canicula de la ora disputarii intalnirii.

"Era ultimul minut al prelungirilor si i-am spus sa urce in atac, dar mi-a zis ca nu mai poate si imediat l-am vazut prabusindu-se. Am fugit imediat spre el si i-am acordat primul ingrijiri, l-am intors cu fata in jos, sa nu isi inghita limba.

El este credincios, tine post miercurea si vinerea, nu a mancat si de la caldura a facut hipoglicemie si i-a venit rau. Speram sa isi revina si sa fie bine", a spus antrenorul Posadei, Costel Gaita, potrivit Prosport.

Nu mai putin de 20 de minute a primit ingrijiri medicale sportivul chiar pe terenul de joc, fiind trimis de urgenta la spitalul din Targu Jiu, unde parea ca isi revine catre seara, recunoscandu-i pe membrii familiei.

36 de grade Celsius au fost inregistrate la ora meciului!

Situatia s-a inrautatit insa raipd, fotbalistul a intrat in coma si medicii gorjeni l-au trimis imediat la Bucuresti, la Spitalul Clinic de Urgenta "Bagdasar-Arseni".

"Creierul lui Alexandru Cruceru este inundat de sange si sansele acestuia de supravietuire sunt extrem de reduse", a fost verdicul medicilor.

Totusi, joi noaptea fotbalistul Alexandru Cruceru a iesit din coma si si-ar fi recunoscut chiar sora, semnele fiind incurajatoare.

Starea lui ramane in continuare grava, insa sunt sperante.