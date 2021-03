FOTO Un fost international italian, indragostit lulea de o romanca. Ce super-cadou i-a facut in "luna iubirii"

Cunoscuta in trecut pentru legatura sentimentala cu faimosul designer Philipp Plein, Andreea s-a "reprofilat" ulterior pe sportivii din Italia. Astfel, dupa o scurta idila cu un motociclist renumit, Andrea Iannone, romanca a ajuns in bratele lui Saponara, care o trateaza pe compatrioata noastra de 30 de ani ca pe o regina. Drept dovada e buchetul urias de trandafiri pe care Andreea l-a primit recent, de Ziua Indragostitilor, fotografia fiind postata cu mandrie de fotbalist pe contul de Instagram.Riccardo Saponara e un fost international de tineret al Italiei, cu peste 20 de selectii in nationala U21 in perioada 2011-2013. In prezent, desi apartine de Fiorentina, iubitul Andreei e imprumutat la Spezia, o alta formatie din Serie A.Citeste si: