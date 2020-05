Fotbalist suedez, uimit de lucrurile gasite in Romania: M-am frecat la ochi cand am vazut cati bani mi-au oferit

Ziare.

Alexander Fioretos a ajuns in Romania in martie 2018, insa nu a reusit sa se impuna la Medias.Totusi, spune ca lucrurile au decurs excelent pentru el din punct de vedere financiar."Oferta din Romania era prea buna ca sa spun nu. M-am frecat la ochi cand am vazut cati bani mi-au oferit. Clubul este patronat de compania statala de gaz si competitia era foarte mare. Au avut si jucatori crescuti in Premier League", a spus Alexander Fioretos pentru Expressen , care a avut un salariu de 4 mii de euro pe luna in Romania.In plus, Alexander Fioretos spune ca presedintele Mediasului obisnuia sa intre in vestiar cu o sacoasa de bani dupa victorii."Presedintele venea cu o geanta mare, cu diverse plicuri, cu sume diferite, in functie daca ai jucat un meci intreg, ai fost rezerva sau, in cazul meu din pacate, daca ai ramas pe banca. Totul se sarbatorea cu sampanie si cu bere, eram regi cand castigam. Totusi, daca pierdeam un meci important, lucrurile erau pe dos, putea intra in vestiar si sa ne spuna tuturor ca nu meritam mai mult decat apa", a adaugat fotbalistul suedez.Dupa cateva luni in care nu a apucat sa joace in Romania, Alexander Fioretos s-a intors in tara natala, in Suedia, in ligile inferioare. Acum este legitimat la FC Linkoping.C.S.