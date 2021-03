VIDEO Neymar si Ronaldinho au luat lectii de la ea. Cine e brazilianca-minune care "vrajeste" mingea

Sud-americanca e o celebritate la ea in tara si avut deseori ocazia sa-si masoare fortele, de la egal la egal, cu marii fotbalisti brazilieni, la partide de volei cu piciorul, unde Natalia e experta. Inclusiv Neymar si Ronaldinho au luat lectii de maiestrie de la compatrioata lor. "Barbatii ma respecta foarte mult si imi respecta meseria. Ma admira pentru ca sunt o femeie atat de buna in ceea ce fac", a recunoscut tanara.Extrem de interesant, Natalia is-a inceput cariera in sport pe terenul de tenis, iar la 22 de ani ajunsese pe locul 450 in clasamentul WTA, o performanta care nu e la indemana oricui. Ea a renuntat apoi la racheta si s-a concentrat pe o alta mare pasiune, fotbalul, fiind o adevarata "vrajitoare" a mingii.Ca urmare, Natalia a castigat mai multe competitii de volei cu piciorul, pe plaja, iar in 2019 a devenit prima campioana mondiala la "teqball", un sport mai nou aparut care se joaca pe o masa curbata, combinand elemente de fotbal si tenis de masa.Citeste si: