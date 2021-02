"Fotbalistii sunt ca jefuitorii de banci!" Reactie dura la adresa lui Messi

"Intre Messi si cel care i-a dat banii, hotul e Messi. Se spune mereu ca fotbalistul nu e de vina si ca prost e ala care ii da. Fotbalistul e de fapt un hot, pentru ca el santajeaza patronul sa-i dea banii. Intotdeauna fotbalistul este hotul, pentru ca santajeaza.Fotbalistii sunt ca jefuitorii de banci, pentru ca daca era corect, Messi spunea patronului sa-i dea cat crede de cuvinta. Cat ia Messi, nu ia toata redactia Look intr-o viata. Ce poti face cu banii acestia? Asta e intrebarea. Daca ai 6 milioane de euro, poti sa cheltui timp de 50 de ani 10.000 de euro pe luna, daramite la 555.000.000 de euro, de-aici intervine si evaziunea fiscala.Ti se pare normal ca in zilele noastre un fotbalist sa castige astfel de sume, chiar si Messi. Cum sa-i dai unui om atatia bani, un om care nici nu stie sa numere suma aia...nota doi pentru Messi", a declarat Radu Banciu in cadrul emisiunii Notele lui Banciu de pe Looksport, citat de fanatik.ro. Citeste si: