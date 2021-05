Primii fotbalisti convocati pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo

Alexandru Matan (Columbus Crew/SUA)Vlad Dragomir (Virtus Entella/Italia)Radu Dragusin (Juventus/Italia)Denis Dragus (Crotone/Italia)Marius Marin (Pisa/Italia)Louis Munteanu ( Fiorentina /Italia)Andrei Ratiu ( Villarreal /Spania)Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania)Alexandru Dobre (Dijon/Franta)Romania U23 va disputa in Spania, la Marbella, si doua jocuri amicale, impotriva Mexicului si Australiei, selectionate calificate, deasemenea, la Jocurile Olimpice de la Tokyo.* 5 iunie, ora 21:00 > ROMANIA - MEXIC* 8 iunie, ora 21:00 > ROMANIA - AUSTRALIAAvand in vedere ca prima reprezentativa are actiune in perioada respectiva, echipa nationala U23 a Romaniei va fi condusa de Nicolae Dica , antrenor in staff-ul condus de Mirel Radoi . Dica va fi ajutat de staff-ul reprezentativei U21.