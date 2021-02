Perfuzii in vena la super oferta. Cum au ajuns fotbalistii Astrei sa beneficieze de reducere la supradozele de vitamine

El impreuna cu Fatai si Seto au aparut in niste poze cu perfuziile in vena, la o clinica din Bucuresti.Agentia Nationala Anti Doping s-a autoseziat si cei trei risca sa fie suspendati pe o perioada indelungata.Invitat la GSP Live, Ionita a dezvaluit cum a ajuns sa fie acuzat de dopaj. Fatai a venit in vestiar si a spus ca sotia lui s-a angajat la o clinica din Bucuresti. Si ca ne roaga sa mergem sa facem vitamine, pentru reclama, pentru imunitate. Asta se intampla pe 15 sau 16 septembrie.A intrebat cine vrea sa mearga, sa il ajute, sa faca vitamine. Nimeni din vestiar nu a spus ca nu e voie in vena sau mai mult de 100 ml. Nici cand au venit cei de la ANAD sa ne interogheze nu am stiut ce am facut gresit! Nu realizam, nu am fost vreodata instruit ca nu am voie.Am vorbit in vestiar, am spus ca << hai ca te ajut >> . Si Taka (n.r. - Takayuki Seto) a fost de acord. Am mers la clinica noi 3, doar noi am putut merge la ora la care a spus Fatai ca se poate. Era si sotia lui Fatai acolo, cred ca era asistenta. Nu am cerut prea multe detalii, am vrut doar sa ajut, nu ma gandeam ca este interzis.Mi-as fi dorit sa imi spuna oricine ca nu am voie, nu as fi facut niciodata asa ceva. Sau nu as fi permis sa fie postate imaginile pe Instagram. Ei au intrat intr-o camera separata, de langa, unde erau doua paturi. Eu am intrat in una unde era doar un pat. Mi s-a spus ca este vitamina B, C si Magneziu. Am platit 250 RON, cu 50% reducere.Au fost doua flacoane si o seringa de Magneziu facute dupa.Nu am stiut cantitatea. Seringa de Magneziu a fost in cantitate mai mica si direct introdusa in branula. Dansele au venit si ne-au facut poze. Ne-au intrebat inainte, nu am vazut o problema", a explicat fotbalistul", a spus Ionita la gsp Urmatorul termen de judecata pentru cei 3 jucatori este pe 4 februarie, dar decizia nu va fi definitiva. Ionita ar putea primi cea mai blanda suspendare, pentru ca a recunoscut s-a dopat.CITESTE SI: