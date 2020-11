Gest maret. Mai multi fotbalisti de la Husana Husi, care s-au vindecat de Covid-19, au donat plasma pentru pacientii aflati in stare critica

Nu vreau sa imi mai aduc aminte de acea perioada. Cert este ca eram fata in fata cu necunoscutul, nu stiam cum sa reactionez, mai ales cand vedeam ca altii faceau fel si fel de forme ale acestei boli, unele foarte grave. Ma bucur ca sunt sanatos", a spus unul dintre fotbalistii testati pozitiv in prima parte de campionat Astfel, toti fotbalistii Husanei, care au fost infectati cu coronavirus, iar acum sunt tratati complet, au decis sa doneze plasma care poate fi folosita cu succes pentru tratarea pacientilor confirmati cu noul coronavirus, aflati in stare critica."Ii felicit pe baieti pentru initiativa. Sunt eroii nostri si un exemplu de urmat pentru ceilalti. Au decis sa ii sprijine pe cei care sunt in stare critica. Prin acest gest sunt convins ca vor fi salvate alte vieti", a spus Daniel Dobrea, presedintele Husana Husi.Personalul medical de la Centrul Judetean de Transfuzie Sanguina Barlad a tinut sa le multumeasca fotbalistilor huseni, considerandu-i "eroii zilei de azi".CITESTE SI: