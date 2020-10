Fotbalistii de la Petrolul Ploiesti, sanctionati de club cu 50 la suta din salarii. Conditia pusa de sefi pentru recuperarea banilor

"Ca urmare a rezultatelor slabe inregistrate de echipa, fata de obiectivele setate si asumate la inceputul campionatului, clubul Petrolul Ploiesti anunta retinerea a 50% din salariul tuturor jucatorilor si a primelor de joc in integralitatea lor, pana la clasarea si mentinerea echipei Petrolul Ploiesti pe locul 4 al clasamentului Ligii secunde. Drepturile salariale vor fi platite retroactiv in momentul in care echipa se va clasa si se va mentine cel putin pe locul 4 in clasament. Calificarea in prima liga a campionatului de fotbal ramane un obiectiv care nu este negociabil, iar asumarea colectiva a acestei tinte trebuie sa ne ghideze zilnic in comportamentul nostru", se arata in comunicatul citat, conform agerpres.ro.Oficialii ploiesteni mentioneaza ca masurile de penalizare intra in vigoare cu salariul aferent lunii octombrie.Echipa de fotbal Petrolul Ploiesti a fost invinsa duminica, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 de FC U Craiova 1948, intr-o partida contand pentru etapa a 9-a a Ligii a II-a.In prezent, formatia antrenata de Viorel Moldovan ocupa pozitia a 7-a a clasamentului, cu 13 puncte dupa opt partide disputate.