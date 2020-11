Gest nobil la o echipa de liga a treia. Fotbalistii si antrenorii de la Bucovina Radauti au donat plasma si sange pentru pacientii Covid

"Dupa cum am precizat si in zilele trecute, membrii echipei care au fost testati pozitiv in cursul acestui an cu virusul Covid-19 vor dona plasma, iar cei cu rezultat negativ vor dona sange", a fost anuntul gruparii din Radauti care a fost pus in practica la Centrul de Transfuzie Suceava."Este un moment dificil, dat fiind contextul pandemic actual, asadar orice gest facut in beneficiul cetatenilor care se confrunta cu acest virus poate cantari enorm. Protejati-va, fiti activi, ajutati. Multa sanatate tuturor", se arata in mesajul postat pe Facebook de clubul Bucovina.Citeste si: Rezultate din Cupa Romaniei. FC Arges si Clinceni au parasit competitia. Craiova lui Mititelu, eliminata de Poli Timisoara