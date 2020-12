Fotbalistul care jucat 172 de meciuri la rand in campionatul Spaniei. A depasit o legenda a echipei Real Madrid

Conform agerpres.ro, Williams a inceput seria sa in urma cu patru ani si opt luni, pe 20 aprilie 2016, cu ocazia unui meci impotriva echipei Atletico Madrid , pe stadionul San Mames din Bilbao, iar de atunci a evoluat in toate partidele de campionat ale gruparii din Tara Bascilor.El a participat la cele patru jocuri ramase de disputat in sezonul respectiv, iar apoi a jucat in toate intalnirile din sezoanele 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, precum si in cele 14 meciuri disputate de la debutul acestui sezon de Athletic Bilbao.Inaki Williams a fost titular in 149 dintre cele 172 de meciuri, iar in 23 dintre ele a fost rezerva, fiind introdus ulterior in joc. El a marcat in total 34 de goluri in aceasta perioada, ultimul dintre ele marti seara, pe Estadio de la Ceramica, unde echipa sa a obtinut o remiza in fata "Submarinului galben" (1-1).Recordul absolut de meciuri consecutive disputate in campionatul Spaniei este detinut, insa, de Juan Antonio Larranaga, fostul jucator al echipei Real Sociedad, care a evoluat in 202 de jocuri intre sezoanele 1986-1987 si 1991-1992. Acesta este urmat de legendarii portari Luis Arconada (188 de meciuri consecutive) si Andoni Zubizarreta (184).Citeste si: Un fost fotbalist al Barcelonei divorteaza in ajun de Craciun, dupa 9 ani de relatie. "Multumesc pentru cel mai bun cadou"