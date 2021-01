Fotbalistul care se antreneaza sub protectia politiei. Gestul de aroganta care i-a enervat pe fani

El este in conflict cu conducerea clubului Antwerp si vrea sa fie lasat sa se transfere in Grecia, la Panathinaikos Atena, echipa antrenata de fostul tehnician al belgienilor Ladislau Boloni Atacantul de 24 de ani a ajuns la un acord cu Panathinaikos, dar Antwerp nu vrea sa-l lase sa plece.Din cauza comportamentului sau indisciplinat, Lamkel Ze a fost trimis la echipa a doua a gruparii belgiene, in octombrie. De mai multe saptamani, jucatorul face presiuni asupra oficialilor sa-l lase sa transfere in Grecia.Jucatorul a postat in ultima vreme pe retelele de socializare fotografii si videoclipuri ale clubului grec si imagini in care apare imbratisandu-se cu antrenorul roman. In plus, luni a venit la baza de pregatire in tricoul echipei Anderlecht, starnind mania suporterilor.Politia i-a spus lui Lamkel Ze ca provocarile sale i-au enervat pe fanii din Antwerp si ca integritatea sa fizica ar putea fi in pericol."Nu putem spune multe despre asta. Faptul este ca am detectat amenintari la adresa lui dupa evenimentele din ultimele zile. Prin urmare, monitorizam situatia indeaproape", a spus purtatorul de cuvant al politiei din Antwerp.Marti dupa-amiaza, Ze si-a cerut scuze intr-un videoclip postat pe site-ul clubului."Trebuie sa ma intelegi, am multe in minte in acest moment. Vreau sa-mi cer scuze fata de club si fata de fani, pentru ca sunt fantastici si m-au sustinut intotdeauna. Nu este usor pentru mine in acest moment. Cu toate acestea, raman disponibil pentru club. Daca noul antrenor are nevoie de mine, voi fi acolo", a spus el.In vara anului 2018, Lamkel Ze a semnat un contract pe patru ani cu Antwerp. Boloni a antrenat formatia belgiana pana in mai 2020.Citeste si: Sotul Serenei Williams continua tirada asupra lui Ion Tiriac: "Clovn rasist si sexist". De unde a pornit scandalul