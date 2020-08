FOTO Razvan Marin a semnat cu Cagliari si va juca contra lui Cristiano Ronaldo

Fotbalistul roman a semnat luni contractul cu italienii, dupa ce a facut vizita medicala."Sunt foarte fericit ca ma aflu aici. Sunt nerabdator sa incep treaba la echipa. De ce am ales Cagliari? Pentru ca am simtit, in acest moment, ca este cea mai buna optiune pentru cariera mea. Vreau sa progresez mult aici", a spus Razvan Marin, imediat dupa ce a devenit jucatorul lui Cagliari.Doar un an a rezistat romanul la Ajax, unde a jucat doar 17 meciuri oficiale.Razvan Marin este imprumutat la Cagliari, clubul italian urmand sa plateasca in vara viitoare 10 milioane de euro pentru transferul definitiv al fotbalistului.