Cupa Frantei, trofeu de consolare pentru PSG. Echipa lui Neymar si Mbappe e pe cale sa piarda suprematia in Ligue 1

Golurile au fost marcate de Mauro Icardi (19) si Kylian Mbappe (81). PSG a mai invins AS Monaco o data in finala Cupei Frantei, in 2010. Formatia pariziana a jucat a saptea finala consecutiva de Cupa a Frantei. Cupa ar putea fi pentru PSG un trofeu de consolare pentru sezonul 2020-2021 , asta in cazul in care Neymar si compania vor pierde lupta pentru titlu in Ligue 1. Cu o etapa inainte de final, Lille are prima sansa, avand un punct peste PSG.