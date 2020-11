Franta, prima nationala calificata la turneul final al Ligii Natiunilor. "Cocosii" au invins Portugalia lui Ronaldo

Conform agerpres.ro, Franta, care venea dupa un surprinzator esec pe Stade de France cu Finlanda (0-2), in meci amical, s-a impus prin golul lui Ngolo Kante (53), chiar in fata castigatoarei trofeului la prima editie a competitiei.Fiecare echipa a avut cate o bara, lusitanii prin Fonte, iar francezii prin Martial.Suedia a invins vicecampioana mondiala Croatia cu 2-1, Danielsson marcand atat pentru scandinavi, cat si in propria poarta. Diferenta a fost facuta de Dejan Kulusevski, atacantul lui Juventus.Germania a dispus de Ucraina cu 3-1, dupa ce oaspetii au deschis scorul prin Roman Iaremciuk. Leroy Sane a anulat avantajul ucrainenilor, iar Timo Werner, cu o ''dubla'', a adus victoria Nationalmannschaft.Elvetia a remizat cu Spania, 1-1, dupa un meci epic. Nati a deschis scorul prin Remo Freuler, dar Sergio Ramos a ratat doua penalty-uri in repriza secunda a partidei in care a stabilit un nou record european de selectii (177). Elvetia a ramas in zece oameni, iar in cele din urma, Spania a egalat, prin Gerard Moreno (89).Malta a intrecut Andorra cu 3-1, fiecare echipa castigand o repriza. Emili Garcia a marcat al un autogol al doilea sau meci consecutiv sub culorile echipei Andorrei, dupa ce a inscris in propria poarta si cu Portugalia (0-7), miercuri.Rezultate:Liga AGrupa 3Portugalia - Franta 0-1A marcat: Ngolo Kante 53.Suedia - Croatia 2-1Au marcat: Dejan Kulusevski 36, Marcus Danielsson 45+2, respectiv Marcus Danielsson (autogol) 81.Clasament:loc echipa M V E I GM-GP P1 Franta 5 4 1 0 8-3 132 Portugalia 5 3 1 1 9-2 103 Croatia 5 1 0 4 7-13 34 Suedia 5 1 0 4 3-9 3Grupa 4Germania - Ucraina 3-1Au marcat: Leroy Sane 23, Timo Werner 33, 64, respectiv Roman Iaremciuk 12.Elvetia - Spania 1-1Au marcat: Remo Freuler 26, respectiv Gerard Moreno 89.Sergio Ramos (Spania) a ratat penalty-uri in min. 57 si 80 (portarul Yann Sommer le-a aparat pe ambele).Cartonas rosu: Nicolas Elvedi (Elvetia, 79).Clasament:loc echipa M V E I GM-GP P1 Germania 5 2 3 0 10-7 92 Spania 5 2 2 1 7-3 83 Ucraina 5 2 0 3 5-10 64 Elvetia 5 0 3 2 6-8 3Liga CGrupa 1Azerbaidjan - Muntenegru 0-0Cartonas rosu: Igor Ivanovic (Muntenegru, 45).Cipru - Luxemburg 2-1Au marcat: Grigoris Kastanos 34 - penalty, 71, respectiv Ioannis Kousoulos (autogol) 5.Cartonas rosu: Vahid Selimovic (Luxemburg, 33).Clasament:loc echipa M V E I GM-GP P1 Muntenegru 5 3 1 1 6-2 102 Luxemburg 5 3 0 2 7-5 93 Azerbaidjan 5 1 2 2 2-4 54 Cipru 5 1 1 3 2-6 4Liga DGrupa 1Malta - Andorra 3-1Au marcat: Emili Garcia (autogol, 56), Jurgen Degabriele 59, Shaun Dimech 90+3, respectiv Marc Rebes 3.Letonia - Insulele Feroe 1-1Au marcat: Vladimirs Kamess 59, respectiv Gunnar Vatnhamar 60.Clasament:loc echipa M V E I GM-GP P1 Insulele Feroe 5 3 2 0 8-4 112 Malta 5 2 2 1 7-5 83 Letonia 5 0 4 1 3-4 44 Andorra 5 0 2 3 1-6 2Grupa 2San Marino - Gibraltar 0-0Cartonas rosu: Davide Simoncini (San Marino, 49).Clasament:loc echipa M V E I GM-GP P1 Gibraltar 3 2 1 0 2-0 72 Liechtenstein 3 1 1 1 2-1 43 San Marino 4 0 2 2 0-3 2Citeste si: Rezultatul meciului Romania - Norvegia va fi stabilit de UEFA la "masa verde". Care sunt scenariile