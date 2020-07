Fratele fotbalistului Serge Aurier de la Tottenham, impuscat mortal la Toulouse

Un barbat a decedat la Toulouse, in urma unei rani impuscate, in noaptea de duminica spre luni. El este fratele fotbalistului Serge Aurier, potrivit Europe 1, care citeaza din surse de politie.Incidentul a avut loc intr-un club de noapte si au fost trase doua gloante. Vecinii au sunat la politie dupa ce au descoperit un barbat cazut la pamant, care era ranit la abdomen. Transportat in stare critica, victima a murit la Spitalul Rangueil. Atacatorul a reusit sa fuga.Fratele mai mic al lui Serge Aurier juca fotbal, dar la nivel de amatori, fiind legitimat la Toulouse Rodeo (liga a cincea). Christopher Aurier a inceput fotbalul la RC Lens, ca fratele sau mai mare, si a mai evoluat la Gueugnon si Chantilly, dar nu a reusit sa treaca la cel mai inalt nivel.Serge Aurier, 27 de ani, de 62 de ori international ivorian, a mai jucat la echipele Toulouse si PSG