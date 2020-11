Fratele unui fost antrenor de la Steaua, rapus de Covid. Mesajul transmis de pe patul de spital in urma cu 2 saptamani

Fost atacant la echipe importante din campionatul romanesc, precum Sportul, Progresul sau Poli Timisoara si fost antrenor la Steaua II in perioada 2008-2010, Leo Strizu (53 de ani) este in doliu dupa ce fratele sau, Robert, a fost rapus de Covid-19.Robert Strizu a fost internat in urma cu aproape o luna, iar starea sa medicala s-a inrautatit de la o zi la alta. Drept dovada, la 4 noiembrie, el a postat un mesaj tulburator pe Facebook in care isi exprima ingrijorarea."Aveti grija de voi, luati in serios COVIDUL, am 10 zile si sunt din ce in ce mai rau, am doua ventilatoare, adica 30000 pe minut si saturatia este la 70. Am prosopul ud in cap pentru frisoane. Luati in serios boala", a mentionat Robert Strizu in urma cu 13 zile.Citeste si: Ultimele noutati despre Danut Lupu, aflat la terapie intensiva din cauza COVID - 19. "Are un corp puternic"