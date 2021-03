Sacouri cu gluga si pantaloni cu snur! La cine a apelat FRF pentru a-i imbraca pe tricolorii mici, care pleaca azi la Campionatul European

In calitate de sponsor va furniza tinutele purtate de tricolori in ocaziile oficiale ale competitiei.Stabilirea unui fitting personalizat pentru jucatori , manageri si membrii din echipa tehnica a permis realizarea unui outfit ce sustine libertatea maxima de miscare. Piesele de inspiratie sport intrunesc atat caracterul practic al stilului "athleisure", cat si latura contemporana a unei imagini personale in trend.Prin alegeri vestimentare ce ies din tipare, curajul devine factorul diferentiator si in afara jocului. Spiritul tanar, dinamic, se exprima prin detalii distinctive precum gluga sacoului, captuseala perforata sau snurul din talia pantalonului. Design-ul minimalist si abordarea monocroma se innobileaza prin blazonul Echipei Nationale brodat in galben pe jacheta.Respirabil, usor de intretinut si cu efect anti-pilling, materialul imbraca elegant sportivul care are nevoie de extra confort fara sa renunte la un look fashion. Prin tehnologia de ultima ora si atentia la sustenabilitate, aceste tesaturi sunt preferate in zilele noastre de marile branduri italiene si internationale pentru colectiile casual sport.Ionut Marin, CEO Viggo, apreciaza: "Sustinerea acestei frumoase discipline sportive a devenit fireasca pentru Viggo, un brand dedicat barbatilor. Suntem entuziasmati sa schitam tinute pe masura celor mai promitatoare talente din fotbalul romanesc. Am ales materiale in linie cu ultimele tendinte pentru o garderoba usor de adoptat de o persoana activa. Dincolo de teren sau de vestiare, facem echipa cu jucatorii Under 21 ca adevarati ambasadori ai stilului".Nationala de tineret a Romaniei pleaca zi in Ungaria, unde saptamana viitoare va juca la turneul final al Campionatului European.Iata programul tricolorilor:24 martie, 22:00: Romania - Tarile de Jos27 martie, 19:00: Ungaria - Romania30 martie, 19:00: Germania - RomaniaLOTUL ROMANIEIPortari: Andrei Vlad ( FCSB ), Marian Aioani (Chindia Targoviste), Mihai Esanu ( Dinamo Bucuresti)Fundasi: Stefan Vladoiu ( Universitatea Craiova ), Denis Harut (FCSB), Alexandru Pascanu (Ponferradina/Spania), Andrei Chindris ( FC Botosani), Denis Ciobotariu ( CFR Cluj ), Radu Dragusin (Juventus/Italia), Raul Oprut (AFC Hermannstadt), Radu Boboc (FC Viitorul Mijlocasi: Marius Marin (AC Pisa/Italia), Marco Dulca (Chindia Targoviste), Razvan Oaida (FCSB), Catalin Itu (CFR Cluj), Darius Olaru (FCSB), Andrei Ciobanu (FC Viitorul), Olimpiu Morutan (FCSB), Octavian Popescu (FCSB), Alexandru Cimpanu (Universitatea Craiova), Alexandru Matan (Columbus Crew/SUA)Atacanti: George Ganea (FC Viitorul), Adrian Petre (UTA)Citeste si: