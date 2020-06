FRF prezinta situatia financiara cumulata a cluburilor din Liga I

Ziare.

Raportarile contabile pe anul 2019 sunt cumulate pentru cele 14 cluburi Conform bilantului pe anul financiar 2019, totalul activelor este 412.272 de lei, in timp ce in 2018 a fost de 293.339, iar in 2017 269.190.Totalul datoriilor este de 475.696 de lei. In 2018 a fost 333.991.Veniturile din exploatare (bilete, sponsorizari, publicitate, drepturi de difuzare, venituri UEFA , subventii...) au fost de 335.465 de lei. Cheltuielile din exploatare (costuri de achizitie, cheltuieli cu personalul etc.) au fost de 417.449 de lei.Rezultatul total net din transferurile de jucatori a fost de 62.830 de lei.Cluburile au platit intermediarilor 10.880 de lei in 2019, in timp ce in 2018 suma a fost de 4.247 de lei.