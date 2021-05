FRF vrea sa mute Supercupa Romaniei in strainatate. Exista sase variante peste hotare

"In 2022 ne propunem sa organizam Supercupa Romaniei intr-una din tarile cu comunitati mari de romani: Italia, Spania, Germania, Marea Britanie, Statele Unite sau Moldova. Oricare dintre aceste tari poate sa reprezinte o optiune incepand cu 2022. Planul initial era chiar anul acesta, in schimb pandemia ne-a dat peste cap", a declarat presedintele FRF, Razvan Burleanu Supercupa Romaniei nu s-a disputat niciodata in afara tarii. Anul acesta, meciul s-a jucat la Ploiesti, pe Ilie Oana.Urmatoarea editie va avea loc la 10 iulie si le va aduce fata in fata pe CFR Cluj si Universitatea Craiova Noul sezon al Ligii I va incepe la 17 iulie.