FCSB s-a impotmolit in zapada de la Pitesti. Cum s-a incheiat meciul cu FC Arges. Ros-albastrii au avut doua bare

Meciul a fost unul foarte disputat, cu o mare risipa de energie, pe ninsoare si pe un teren greu, partial curatat de zapada.FCSB a ratat numeroase ocazii de gol, avand si doua bare, prin Dennis Man (9) si Florinel Coman (64).Portarul Alexandru Greab a fost cel mai bun om al meciului, opunandu-se in mai multe situatii jucatorilor ros-albastri: Coman (2, 28), Darius Olaru (2), Man (29, 79).Pitestenii au avut si ei doua oportunitati mari de a inscrie, prin Cristian Dumitru (13) si Mediop Ndiaye (19).FC Arges a ajuns la sase meciuri consecutive fara infrangere, doua victorii si patru egaluri.Si FCSB e neinvinsa de sase etape , in care a inregistrat trei victorii si trei egaluri.