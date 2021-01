Ultimul golgheter al Ligii 1 a parasit campionatul Romaniei. Unde s-a transferat atacantul Viitorului

Iancu a semnat pe trei ani si jumatate cu Ahmat, anunta clubul cecen, conform agerpres.ro.Produs al Academiei Gheorghe Hagi, Gabriel Iancu revenise in vara anului 2019 la echipa patronata de Gheorghe Hagi, iar in sezonul 2019-2020 a devenit golgheterul Ligii I, cu 18 goluri . Evolutiile foarte bune de la FC Viitorul l-au propulsat si la echipa nationala a Romaniei, pentru care a evoluat in toamna in Liga Natiunilor si in barajul pentru EURO 2020.In acest sezon a evoluat in zece partide pentru FC Viitorul, 9 in Liga I si 1 in Cupa Romaniei , si a marcat 4 goluri.Mijlocasul ofensiv a mai evoluat in cariera sa la Steaua Bucuresti, FC Voluntari si Dunarea Calarasi. Iancu nu este la prima experienta in strainatate, unde a mai evoluat pentru turcii de la Karabukspor si pentru polonezii de la Termalica Nieciecza.Iancu nu este primul roman care joaca pentru Ahmat (fosta Terek), anterior culorile acesteia fiind purtate de Gheorghe Grozav, Andrei Margaritescu , Daniel Pancu, Florentin Petre si Gabriel Torje , dar si de alti jucatori care au trecut prin Liga I, precum camerunezul Jeremy Bokila sau bulgarul Valentin Iliev.Dupa 19 etape din actuala editie a primei ligi din Rusia, Ahmat se afla pe locul 10 (din 16 echipe), cu 26 puncte.Citeste si: Femeia momentului in Premier League. De la filme necenzurate la sefia unui mare club din Londra