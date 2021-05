Ce s-a ales de ultimul golgheter al Romaniei plecat in strainatate

Ultimul exemplu este cel al lui Gabriel Iancu, golgheterului sezonului trecut, cand a marcat 28 de goluri pentru Viitorul Iancu a fost vandut in iarna rusilor de la Ahmaty Groznii, unde intr-o jumatate de sezon a evoluat in sase meciuri (doar doua ca titular) si nu a marcat nici macar un gol.Echipa lui a terminat sezonul in Rusia pe locul 11, zbatandu-se mult timp la retrogradare.Pentru fotbalistul de 27 de ani, Gica Hagi a incasat in iarna 1,2 milioane de dolari.