Gabi Tamaș îl atacă dur pe un fost coleg de națională: ”Să-și vadă de problemele lui”. Ce l-a deranjat pe fotbalist

Fotbalistul Gabi Tamaș (37 de ani) de la FC Voluntari i-a răspuns unui fost coleg de echipă națională, Dorin Goian, care a dezvăluit un episod ”picant” din trecut, într-o deplasare a tricolorilor în Albania.

”Dacă zic și eu ce am făcut la echipa națională sau pe unde am fost, scrieți 10 cărți. Să își vadă de problemele lui, să nu mai dea numele meu sau să vorbească despre mine. Ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă, rămâne între noi, de asta este o echipă de fotbal.

Astea nu sunt normale, nu mi se pare normale. Mai în caterincă, mai în serios, dar nu sunt normale. Au rămas și sunt între noi, în sânul familiei”, a declarat Gabi Tamaș, într-o conferință de presă premergătoare meciului cu FCSB din Liga 1.

Supărarea lui Gabi Tamaș a pornit de la o istorisire făcută în presă de Dorin Goian.

”Să vă povestesc o fază petrecută în Albania! Se întâmpla după un meci disputat într-o zi de marți, la Tirana, cu nea Piți selecționer. La final, ne-a zis că avem voie să ieșim câteva ceasuri în oraș, dar să nu întârziem mai mult de 1 dimineața.

Mutu juca atunci la Cesena, iar albanezul Bogdani îi era coleg. L-a sunat, l-a invitat la o cină, iar Adi a mai luat câțiva băieți: pe mine, pe Tamaș, pe Torje și încă cineva, nu-mi mai aduc aminte exact. Am mâncat, am băut un pahar cu vin, apoi am zis că mai mergem să continuăm încă puțin cu un șpriț.

Se făcuse cam zece și jumătate, iar ăsta, Bogdani, ne zice că nu prea mai ai unde să te duci, că sunt cam toate închise, dar ne-a recomandat un local aflat în apropiere. El a plecat acasă, iar noi ne-am dus la bar. Când am intrat acolo, o beznă de s-o tai cu cuțitul.

Într-un colț erau doar vreo trei albanezi cu cefe groase, împreună cu câteva fete. Se distrau oamenii în legea lor, fără să deranjeze. În rest, gol! Doar noi, la o masă vecină. Am mai luat câte un șpriț, caterincă și, dintr-odată, se declanșează la Tamaș declicul de chercheleală.

Îi zice lui Torje: ”Băi, Găbiță, tu vezi ce urât se uită ăia la noi? Ia du-te și intră un pic în ei!”. Ăia n-aveau nicio treabă, se simțeau oamenii bine în grupul lor.

Eu și cu Adi ne-am dat seama că lucrurile riscă să ia o razna. L-am oprit pe Torje, am încercat să-l calmăm și pe Tamaș și am apucat-o cu toții cătinel spre hotel, că trecuse un pic și scadența de timp fixată de nea Piți. Dar vorbeam între noi pe drum: ”Dacă intram în belele cu albanezii, ne mai găseau ăștia pe-aici peste vreo trei săptămâni!””, a relatat Dorin Goian pentru Playsport.

