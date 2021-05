Gabi Tamas se gandeste la retragere: "De ce sa intru in spital pentru fotbal? Ma duc acasa, sa uitati de mine"

"Si la baraj sunt emotii, am eu emotii la 38 de ani. E rusinos sa retrogradezi, dar am jucat foarte bine dupa pauza. Este o diferenta intre Liga 1 si Liga 2 , jucatorii sunt mult mai tehnici la Liga 1. Calificarea nu este jucata.Nu stiu cum va arata viitorul meu. Astept sa terminam, sa dea Dumnezeu sa nu retrogradam. Sunt sanse mai mari sa ma retrag, poate a venit vremea. Mi s-a cam luat toata energia. De ce sa intru in spital pentru fotbal? Poate nu am nervii necesari sa mai joc.Ma duc acasa, de ce sa nu pot sa stau departe de fotbal? Ma gandesc sa ma duc acasa, sa uitati de mine. Nu ma vad antrenor sau conducator, mi s-a luat. Sunt eu suparat, mi s-a luat", a spus Tamas, potrivit digisport.ro.Returul va avea loc la 2 iunie.