Doi jucatori de la Manchester City, diagnosticati cu COVID-19

"Cele patru persoane vor fi plasate in izolare, in conformitate cu protocolul de carantina pus in aplicare de Premier League si de guvernul britanic", a aratat clubul.Conform protocolului stabilit in Premier League, jucatorii profesionisti infectati cu noul coronavirus trebuie sa se izoleze cel putin zece zile. Pentru Walker si Jesus, asta inseamna ca vor rata cel putin meciul cu Newcastle, programat sambata, pe teren propriu, in etapa a XV-a a Premier League, deplasarea de la Everton, din 28 decembrie si partida din 3 ianuarie, cu Chelsea , tot in deplasare.Daca vor avea rezulatte negative dupa izolare, ei ar trebui sa poata reveni la semifinala Cupei Ligii, in care City joaca impotriva rivalei Manchester United , pe terenul acesteia, la 6 ianuarie.