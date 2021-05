Final de drum pentru Galca: "Merita numai respect din partea noastra. Va ramane in istoria clubului"

Clubul danez Vejle a anuntat ca la finalul acestui sezon se va opri colaborarea dintre echipa si antrenorul roman Constantin Galca."Merita toate laudele pentru ce a facut. Este cel mai longeviv antrenor al nostru din ultimii 20 de ani. Faptul ca am promovat si acum am ramas in prima liga e o mare realizare si pentru asta merita tot respectul. Va ramane in istoria noastra", se arata in comunicatul clubului.Galca a venit la Vejle in martie 2019. Nu a putut opri iminineta retrogradare, insa in anul urmator a reusit promovarea cu Vejle. Iar in acest sezon a asigurat ramanerea clubului in prima liga, ba chiar cu sanse la calificarea in barajul pentru Conference LeagueCostantin Galca a mai antrenat echipa U17 a Romaniei, FCSB sau Espanyol, dar a avut si doua experiente in Arabia Saudita, la Al Taawoun si Al Fayla.