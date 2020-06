Ganea pleaca de la Viitorul

Ziare.

"Are o problema financiara si il inteleg. Mi l-au imprumutat cat au putut si va pleca pe 30 iunie", a spus Hagi la Digisport, la finalul meciului castigat cu 4-1 in fata lui FC Hermannstadt.Olandezul Bradley de Nooijer ii va lua locul lui Ganea pe partea stanga.1 milion de euro este suma pe care a obtinut-o FC Viitorul de la Bilbao in schimbul fotbalistului roman.