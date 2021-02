Scandal urias de arbitraj in Liga Campionilor: "Asta e sinuciderea fotbalului". Cine e antrenorul care a rabufnit

Freuler a fost eliminat dupa un fault din postura de ultim aparator la Ferland Mendy, primind cel mai rapid cartonas rosu din ultimele trei editii ale Ligii Campionilor si care a rupt echilibrul pe teren.Atalanta a rezistat in zece pana in ultimele minute, cand Ferland Mendy a marcat dupa un sut precis din afara careului in urma unui corner."Nu stiu ce rezultat am fi avut. Dar meciul a fost complet distrus de un incident pe care arbitrul l-a judecat excesiv. Am fost sanctionat pentru ca am spus ceva in Serie A, acum daca spun ceva, UEFA ma va suspenda o luna. Dar asta este sinuciderea fotbalului. Nu putem avea arbitri care nu au jucat niciodata, care nu stiu diferenta dintre un duel si un fault. Daca nu pot spune diferenta, ei ar trebui sa plece si se apuce de o alta meserie, sincer. Sa lase locul celor care au jucat fotbal pentru a arbitra", a declarat Gasperini la Sky Sport Italia.Real Madrid, vaduvita de numerosi titulari, a incercat sa transeze meciul fiind in superioritate, dar apararea italiana a fost la inaltime pana la golul lui Mendy."Ne-am aparat bine si am fost aproape de un 0-0 acasa, dar cu siguranta ar fi fost un meci mult mai antrenant 11 contra 11. Poate ca am fi pierdut oricum. Nu ma plang de rezultat, dar macar ne-am fi facut jocul nostru. Suntem multumiti, totusi, si vom merge la Madrid sa ne impunem jocul nostru", a adaugat tehnicianul Atalantei dupa meci.Mansa secunda va avea loc la Madrid, in data de 16 martie.Citeste si: