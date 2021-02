Echipa Gaz Metan Medias are un nou antrenor. Le-a pregatit in trecut pe FCSB si Dinamo

Teja, 42 de ani, revine la Medias dupa ce a mai antrenat formatia ardeleana in urma cu doua sezoane, conform news.ro.El a mai pregatit in cariera formatiile U Cluj Dinamo , Pandurii Targu Jiu, FCSB si Poli Iasi , precum si reprezentativa de tineret a Romaniei. Ultima data, Teja a antrenat formatia FC Voluntari , de care s-a despartit la 23 decembrie 2020.Gaz Metan Medias ocupa locul 10 in clasamentul Ligii I, cu 24 puncte, dupa 20 de etape.Citeste si: