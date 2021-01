Gaz Metan Medias a invins-o pe FC Voluntari in Liga 1. Portughezul Ze Manuel a decis meciul cu o "dubla"

Rezultatul a fost decis de golurile marcate de Ze Manuel, in minutele 70 si 73.1-0, min. 70: Ze Manuel a marcat cu un sut la coltul lung, de la aproximativ opt metri, lateral-stanga;2-0, min. 73: Tot Ze Manuel a inscris, de pe aceeasi parte stanga, cu un sut din interiorul careului mic, dupa o actiune prelungita de atac a gazdelor.Au evoluat urmatoarele echipe:Gaz Metan: Plesca - R. Romeo, Baco, Matias, Trif - Francisco Junior Santos (Costea '89), Pambou (R. Deaconu '64) - Horsia (Ze Manuel '27), Chamed (Alceus '64), Valente - L. Nitu (Ciocan '64). Antrenor Jorge Costa;FC Voluntari: Rimniceanu - C. Achim (A. Ilie '78), Balaur, Armas, Briceag - Ricardinho (Bortoneanu '60), Droppa, I. Gheorghe - Gradinaru (C. Costin '60), Al. Stoica (Lopes '71), Mailat (Anderson '78). Antrenor Bogdan Andone.Cratonase galbene: Ciocan '80 / Mailat '27, Ricardinho '53, I. Gheorghe '80.Arbitri: Ovidiu Hategan - Octavian Sovre, Alexandru Voda - George Vidican;Observator arbitri : Marian Salomir.Dupa acest succes, Gaz Metan Medias a urcat de pe locul 12 pe 8, cu 19 puncte. FC Voluntari ocupa locul 13, cu 15 puncte, la egalitate cu FC Hermannstadt, de pe locul 14.Lider este FCSB , cu 34 de puncte, echipa urmata de CSU Craiova, cu 32 de puncte si de CFR Cluj , 31 de puncte.Citeste si: FOTO Cea mai frumoasa jurnalista de sport are un nou iubit. Cine e actorul celebru care a cucerit-o