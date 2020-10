Gaz Metan Medias a transferat un mijlocas trecut pe la Benfica si Everton

"Francisco Junior este noul jucator al Gazului Metan. Jucatorul in varsta de 28 ani, care s-a nascut in Guineea-Bissau dar are si cetatenie portugheza, a semnat un contract valabil pentru urmatoarele doua sezoane cu alb-negrii", se arata pe site-ul citat, conform agerpres.ro.Mijlocasul a inceput fotbalul la clubul Benfica de Biss din Guineea-Bissau, de unde a fost transferat la echipa Under 19 a gruparii portugheze Benfica Lisabona . El nu a debutat insa in primul esalon din Portugalia, evoluand la seniori in diverse esaloane din Anglia, Norvegia, Olanda, Danemarca si Israel. In cariera sa a jucat pentru formatiile Everton, Vitesse Arnhem, Stromsgodset IF, Port Vale, Wigan, Vendsyssel FF si Hapoel Haifa.