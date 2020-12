Gaz Metan Medias, surclasata pe teren propriu de Sepsi, in Liga 1. Goluri spectaculoase ale oaspetilor

Sepsi OSK s-a desprins prin doua goluri marcate din lovituri libere, primul reusit de Gabriel Vasvari (26), de la circa 30 de metri, al doilea semnat de Claudiu Petrila (45), din marginea careului. Echipa antrenata de Leo Grozavu a parafat victoria prin reusita croatului Adnan Aganovic (82), cu un sut din afara careului.Oaspetii au mai ratat si alte ocazii de gol, prin Florin Stefan (63), singur cu portarul, Anass Achahbar (69), Aganovic (73).Gaz Metan a avut putine sanse notabile, intre care se numara sutul-centrare al lui Mihai Butean (56), care a lovit vinclul, si ratarea lui Ricardo Valente (82), de la un metru.Sepsi OSK e neinvinsa de patru etape, in care a inregistrat doua egaluri acasa si doua victorii in deplasare.Gaz Metan a ajuns la a treia infrangere consecutiva, dupa esecurile cu FCSB si Universitatea Craiova Citeste si: Camerunezul Webo, dupa scandalul cu Sebastian Coltescu: "Am luat pastile ca sa dorm. Mi-e rusine