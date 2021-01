Gaz Metan a invins-o pe Poli Iasi si s-a apropiat de locurile de play-off. Moldovenii raman pe ultima pozitie in Liga 1

Au marcat Nitu '20 si Valente '23 pentru gazde si Djuranovic '83 pentru oaspeti. Gaz Metan a ajuns astfel la patru meciuri la rand fara infrangere in Liga 1 , apropiindu-se la numai 3 puncte de locul al saselea, ultimul care permite accesul in play-off. In acelasi timp, cu numai 15 puncte, Poli Iasi ramane "lanterna rosie" a clasamentului.Gaz Metan Medias: Plesca - Butean, Baco, Yuri, Trif - Alceus, Francisco Junior (Deaconu '61) - Horsia (Ze Manuel '46), Chamed (Pambou '86), Valente - Nitu (Costea '77). Antrenor: Jorge CostaPoli Iasi: Branescu - Onea, Baxevanos, Frasinescu (Cana '46), Busu - F. Cristea (Gaitan '77), R. Popa, Passaglia (Mihalache '28) - Vanzo (Djuranovic '46), Zajmovic, Popadiuc (Mensah '77). Antrenor: Daniel PancuCartonase galbene: Francisco Junior '52, Alceus '69, Chamed '84, Ze Manuel '84 / Frasinescu '12, F. Cristea '74Arbitri: Sorin Costreie - Octavian Sovre, Valentin Dumitru - Florin MarcuObservator: Augustus ConstantinCiteste si: FOTO Antonella lui Messi, mai stralucitoare ca niciodata pe Instagram: "Esti femeia perfecta"