George Puscas, despre anularea meciului Romania-Norvegia: "Nu-mi vine sa cred unde s-a ajuns cu acest virus"

"Nu-mi vine sa cred unde s-a ajuns cu acest virus, fotbalul e pe plan secund. Nu am cum sa fiu fericit pentru aceasta anulare. Noi am acumulat o energie in toata aceasta perioada de antrenamente si asteptam cu nerabdare partida", a spus Puscas, conform news.ro."Imi doream sa jucam aceasta partida, sa avem sansa de a arata suporterilor romani ca la Oslo a fost doar o intamplare. Acum, tot ce ne ramane este sa pastram aceasta energie pozitiva si sa o dublam pentru meciul din Irlanda de Nord", a completat Alin Tosca "E o situatie neplacuta pentru noi si mai ales pentru norvegieni. Pana la urma, e un joc de fotbal. Eu chiar imi doream acest duel, eram pregatiti sa dam totul pentru a ne lua revansa", a spus si Ionut Nedelcearu."Nu avem nici un motiv de bucurie si trebuie sa ramanem concentrati pentru ca mai avem un ultim meci in care trebuie sa aratam forta, determinare si spirit de invingatori", a subliniat Florin Tanase.Meciul primei reprezentative cu Norvegia, care era programat duminica, in grupele Ligii Natiunilor, nu se va mai disputa, dupa ce autoritatile norvegiene nu si-au dat acordul ca echipa sa faca deplasarea la Bucuresti, din cauza pandemiei de coronavirus.Miercuri, Romania va juca impotriva Irlandei de Nord, la Belfast, ultima partida din Grupa A a Diviziei B a Ligii Natiunilor.Citeste si: Selectionerul Mirel Radoi, cu demisia pe masa? "El va fi noul antrenor al Craiovei"