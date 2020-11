George Puscas sufera de "hernie sportiva". Despre ce afectiune e vorba si cat va lipsi fotbalistul roman

"Se confrunta cu simptome de hernie sportiva. Incercam sa rezolvam asta, asa ca el este in tratament special acum. Vom vedea ce se intampla in urmatoarele saptamani si vom reevalua pentru a vedea daca are nevoie de tratament suplimentar sau diferit sau chiar de o procedura diferita", a declarat antrenorul, conform news.ro.Puscas, 24 de ani, a jucat ultima data in meciul amical Romania - Belarus, scor 5-3, din 11 noiembrie. El a ratat ultimele doua partide disputate de Reading in campionat , iar presa engleza estimeaza ca nu va evolua nici in urmatoarele sapte meciuri pe care le mai are formatia lui in acest an.Citeste si: Bomba in Liga 1: Dan Petrescu va pleca de la CFR Cluj. Patronul clubului confirma despartirea