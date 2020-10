Georgia, prima echipa calificata in finala barajelor pentru Euro 2020

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Okriasvili a marcat in minutul 7, din penalti.Georgienii vor juca pentru un loc la Euro-2020, pe 12 noiembrie, cu invingatoarea dintre Macedonia si KosovoEchipele au ajuns sa joace acest meci in urma rezultatelor din editia trecuta a Ligii Natiunilor. Patru nationale se vor califica la turneul final al Euro-2020, care va avea loc, intre 11 iunie si iulie 2021, in 12 orase, intre care se numara si Bucurestiul. In urma preliminariilor CE au obtinut calificarea 20 de echipe.Partidele din play-off ar fi trebuit sa se joace in martie, dar au fost amanate pentru aceasta toamna, din cauza pandemiei de coronavirus.