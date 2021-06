Europa are o noua campioana de tineret

Unicul gol al partidei a fost marcat de atacantul echipei Anderlecht Lukas Nmecha, in minutul 49.Germanii au mai fost campioni europeni in 2009 si 2017 si au mai jucat o finala, in 2019, pierduta in fata Spaniei.Lusitanii au mai fost de doua ori in ultimul act, in 1994 si 2015, dar au pierdut de fiecare data.Romania a fost prezenta la turneul final, dar a iesit din competitie in faza grupelor, care a avut loc la finalul lunii martie. "Tricolorii mici" au strans cinci puncte, la fel ca Olanda si Germania. Din Grupa A a mai facut parte una dintre gazdele competitiei, Ungaria, care nu a obtinut niciun punct.