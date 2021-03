Nationala Germaniei a riscat o sanctiune inaintea meciului cu Romania. Ce decizie a luat FIFA dupa gestul neasteptat al nemtilor

"FIFA crede in libertatea de expresie si in puterea fotbalului de a genera schimbari pozitive", a transmis FIFA intr-un comunicat dat publicitatii prin intermediul SID, filiala sportiva a AFP.In momentul in care s-au aliniat pentru a asculta imnurile nationale, inaintea startului jocului, internationalii germani au stat unul langa celalalt, tinandu-se de umar, fiecare purtand un tricou negru pe care era imprimata cate o litera de culoare alba, toate cele unsprezece litere formand cuvintele "Human Rights" (drepturile omului, in engleza).Aceasta actiune vine la scurt timp dupa publicarea, extrem de comentata, a unui articol in cotidianul britanic The Guardian, care sustine ca 6.500 de muncitori au murit pe santierele stadioanelor Cupei Mondiale, de cand competitia a fost acordata Qatarului, in 2010."Am vrut sa aratam clar opiniei publice ca nu ignoram acest lucru", a declarat dupa joc autorul primului gol, Leon Goretzka. "Noi insine am scris literele pe tricourile noastre. Avem o audienta larga si o putem folosi foarte bine pentru a transmite semnale in favoarea valorilor pe care le aparam", a adaugat mijlocasul.Emiratul Qatar a fost atacat de organizatiile pentru drepturile omului din cauza tratamentului aplicat lucratorilor migranti, dintre care foarte multi provin din India sau din subcontinentul indian.Miercuri, echipa Norvegiei a organizat o actiune similara inaintea partidei sale de calificare impotriva Gibraltarului (3-0), purtand inaintea jocului tricouri pe care scria: "Drepturile omului pe teren si in afara acestuia".Selectionerul norvegian Staale Solbakken a justificat initiativa afirmand: "Este vorba de pune presiune pe FIFA, astfel incat sa fie si mai directa, si mai ferma fata de autoritatile din Qatar, pentru a le impune cerinte mai stricte".Citeste si: