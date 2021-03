Rezultat "bomba" in grupa Romaniei pentru CM 2022. Germania a fost invinsa pe teren propriu. Cum arata clasamentul

Intr-un alt meci al grupei de calificare, disputat miercuri seara, Germania a suferit un esec istoric, pe teren propriu, 1-2 contra Macedoniei de Nord, rezultat care complica teribil sansele tricolorilor de a se clasa la final pe una dintre primele doua pozitii in grupa.De asemenea, tot astazi, Islanda s-a impus cu 4-1 in Liechtenstein, obtinand astfel primele puncte.Clasamentul grupei arata in felul urmator:1. Armenia 9p2. Macedonia de Nord 6p3. Germania 6p4. Romania 3p5. Islanda 3p6. Liechtenstein 0pPrima clasata la finalul meciurilor din grupa se califica direct la Mondiale, in timp ce ocupanta locului doi va intra intr-un play-off.Citeste si: