LIVE 19:00 Totul sau nimic. Germania - Romania, meciul care ne poate duce in sferturile de finala la EURO. Schimbari importante facute de Mutu

Inaintea ultimei partide Germania este pe primul loc cu patru puncte, urmata de Romania cu acelasi numar de puncte si Olanda cu 2 puncte. Nationala lui Mutu se poate califica sigur in cazul unei victorii contra nemtilor sau a unui rezultat de egalitate cu goluri multe.Olanda are o misiune facila in ultimul meci, joaca contra Ungariei.ROMANIA:Andrei Vlad - Harut, Pascanu, Ciobotariu, Vladoiu - Oaida, Dulca, Itu - Adrian Petre, Matan.Antrenor: Adrian Mutu Vom juca in echipament galben.