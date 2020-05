Germanii au decis care este cel mai important gol al ultimului deceniu (Video)

Ziare.

Pe 13 iulie 2014, Goetze a oferit Germaniei al patrulea titlu mondial din istoria sa (dupa cele din 1954, 1974 si 1990), pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro.In cursul celei de-a doua reprize de prelungiri (minutul 113) al finalei cu Argentina lui Lionel Messi , atacantul german a preluat balonul cu pieptul, in interiorul careului, dupa o pasa a lui Andre Schurrle, iar apoi a sutat cu piciorul stang, invingandu-l pe portarul Sergio Romero.Golul lui Mario Goetze a primit 26,64% din voturile telespectatorilor Sportschau, emisiunea sportiva fanion a postului ARD, devansand reusita lui Zlatan Ibrahimovic (o foarfeca de la 20 m, pentru Suedia, in 2012), care a adunat 17% din preferinte, si golul tip "scorpion" al lui Carsten Kammlott (pentru echipa Rot-Weiss Erfurt, in 2015), cu 8% din voturi.Reusita lui Goetze o puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link