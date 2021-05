Meci cu spectatori in Ghencea. Fanii Stelei vor lua cu asalt casa de bilete. Cate persoane vor intra in arena

"Conform Protocolului de desfasurare al competitiilor din 20 mai 2021, al FRF , publicat in Monitorul Oficial nr. 522/20 mai 2021, partea 1, partida dintre Steaua Bucuresti si CS Afumati, din data de 22 mai 2021, programata la ora 17.30, pe terenul 5 din Complexul Sportiv Steaua Ghencea , contand pentru barajul de promovare in Liga a 2-a, se va disputa cu spectatori in tribune. Cu aceasta ocazie, se vor pune in vanzare 200 de bilete, care pot fi achizitionate, in ziua meciului, in intervalul orar 10.00-12.00, de la casa de bilete, aflata la intrarea in Complexul Sportiv Steaua Ghencea. Mentionam ca o persoana poate cumpara un singur bilet, in baza actului de identitate, impreuna cu dovada vaccinarii sau a unui test RT-PCR/antigen rapid NEGATIV, in conformitate cu reglementarile de la nivel national, in vigoare.Pretul unui bilet este de 10 lei.Pentru cei care si-au achizitionat bilet si indeplinesc conditiile mai sus mentionate, accesul in incinta Complexului Sportiv Steaua Ghencea se va face in intervalul orar 16.00-16.30", informeaza clubul militar.CSA Steaua publica, totodata, pe site-ul sau oficial, un format de document de triaj epidemiologic, pe care spectatorii trebuie sa-l aiba la ei completat, pentru a intra pe stadion.Meciul retur al barajului va avea loc la 29 mai, iar castigatoarea dublei manse va promova in Liga a II-a.Programata in aceeasi zi, de la ora 20.30, la Ploiesti, finala Cupei Romaniei, intre echipele Astra Giurgiu si CS Universitatea Craiova , se va desfasura de asemenea, cu spectatori in tribune, in limita a 25 la suta din capacitatea Stadionului Ilie Oana. Acesta ar fi trebuit sa fie primul meci cu fani in tribune din 8 martie 2020, cand accesul spectatorilor la evenimentele sportive a fost interzis din cauza pandemiei de coronavirus.