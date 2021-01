Ghinion pentru Marius Sumudica. Gaziantep a fost "furata" in prelungiri si a ratat sansa de a urca pe primul loc. Romanul a facut scandal

🔥 Kenan Ozer getirdi, Mirallas 2021 yilinin ilk golune imza atti! pic.twitter.com/BWetWiVT79 - Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 2, 2021

In meciul disputat astazi, belgianul Kevin Mirallas a marcat, in minutul 69 pentru oaspeti, Erzurumspor egaland in minutul 90+6, din penalty. Daca Alex Maxim a lipsit de pe teren la Gaziantep, fiind suspendat, fundasul Alin Tosca a fost integralist.La finalul meciului, cei de la Gaziantep, in frunte cu Marius Sumudica, i-au reprosat arbitrului penalty-ul prea usor acordat, antrenorul roman vazand cartonasul galben pentru proteste.Cu 28 de puncte dupa 15 etape, Gaziantep se mentine in plutonul fruntas, liderul la zi fiind Galatasaray , cu 29 de puncte, dar cu un meci mai putin disputat.Citeste si: Vestea asteptata de intreg fotbalul romanesc. Cand e posibil sa avem primele meciuri cu arbitraj video (VAR) si care sunt costurile