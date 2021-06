Gica Hagi face "curatenie" la Viitorul. Echipa constanteana a renuntat la patru jucatori

Macedoneanul David Babunski a ajuns la un acord pentru incetarea pe cale amiabila a contractului. El semnase in ianuarie un contract valabil pentru 2 ani si 6 luni cu gruparea patronata de Gheorghe Hagi. El a disputat 12 partide pentru echipa constanteana, dupa ce in prima parte a campionatului a evoluat la FC Botosani (7 jocuri).Brazilienii Jo Santos si Marquinhos Pedroso nu vor continua la formatia din Ovidiu, contractele lor incheindu-se la finalul campionatului 2020/2021.Jo Santos, venit de la FC Hermannstadt (18 partide, 2 goluri in ultimul sezon), a avut 15 partide si 4 goluri inscrise pentru Viitorul.Marquinhos Pedroso, venit in martie, a adunat 9 partide in Liga I.