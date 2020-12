Gica Hagi e categoric cu privire la fiul Ianis: "Joaca la o echipa fenomenala, cea mai buna din Europa"

"Ianis joaca atunci cand considera antrenorul ca trebuie. Joaca la o echipa fenomenala, cea mai buna din Europa. E singura echipa care n-a pierdut niciun meci si cea care a luat cele mai putine goluri ", a declarat Gica Hagi, conform gsp.ro."Au 27 de jucatori in lot, au un lot foarte bun. In Scotia se joaca din trei in trei zile, iar el, pana in aceasta perioada, cred ca a jucat cel mai mult dintre jucatorii din atac. Are cele mai multe minune jucate", a completat patronul clubului Viitorul "Si eu am fost la Real Madrid si la Barcelona . O data jucam, alta data nu. Rangers e un club mare, n-au pierdut nici un meci, nici in campionat , nici in Europa. Ganditi-va la asta", a mai spus Gica Hagi.Citeste si: Surpriza pentru Madalina Ghenea. "Fosta" lui Zaniolo e insarcinata, iar fotbalistul nu si-a dorit copilul