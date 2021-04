Gica Hagi, singurul stelist dintr-o familie de dinamovisti. Cum a plecat socrul "Regelui" direct de la nunta sa la meciul lui Dinamo

Fostul fotbalist a cunoscut marea perfomanta la clubul militar, alaturi de care a si castigat Supercupa Europei.Hagi a plecat de la Steaua direct la Real Madrid pentru patru milioane de dolari.Chiar daca iubirea sa pentru ros-albastrii este cunoscuta, lucrurile nu stau chiar asa in familia sa.Aproape toate rudele lui Hagi tin cu Dinamo Socrul lui Gica Hagi , Dima Vlahbei, este dinamovist convins de foarte multi ani."De cand ma stiu tin cu Dinamo. Am fost atat de atasat de echipa, incat a doua zi dupa ce m-am insurat nu am plecat cu sotia in luna de miere, ci am mers pe stadion la meciulcu Feyenoord.A fost cadoul meu de nunta, desi Dinamo a pierdut cu 3-0 (n.r. - in 1971)", povestea tatal sotiei lui Gica Hagi in urma cu ceva timp despre iubirea fata de Dinamo.Si fiicele sale, Marilena, nevasta lui Hagi, si Luminita, sotia lui Gica Popescu , au fost duse de mici de Dima Vlahbei la meciurile lui Dinamo.Unul dintre cei mai fanatici dinamovisti din randul machedonilor este Petre Fulina, nimeni altul decat cumnatul lui Gica Hagi.Casatorit cu una dintre surorile "Regelui", Nea Petrica, asa cum este cunoscut de lumea din Constanta, in tinerete isi face pantofii cu tricourile Stelei.Impreuna cu socrul lui Gica Hagi, Petre Fulina face senzatie la petrecerile machedonesti, unde danseaza pe cantecele lui Dinamo.Sursa video: Youtube / Fotbal de Poveste"Eu nu am devenit stelist odata cu trecerea de la Sportul la Steaua. Am fost stelist dintotdeauna si asa voi ramane.Nu ma deranjeaza ca in familia mea sunt atat de multi dinamovisti", spunea Gica Hagi acum multi ani, intr-un interviu intr-un Prosport.