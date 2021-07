Gica Hagi si Gica Popescu s-au intors la Galatasaray! FOTO

Hagi si Popescu s-au revazut cu unul dintre antrenorii lor din acea perioada, "Imparatul" Fatih Terim.Gica Popescu a dezvaluit care a fost motivul vizitei la Galatasaray "Sambata si duminica am dat, alaturi de Gica Hagi, timpul inapoi. Am fost invitati la Istanbul pentru un documentar despre marile momente ale lui Galatasaray si despre antrenorul nostru Fatih Terim. A fost o mare placere si o mare onoare sa ne revedem. Ca de fiecare data cand ne intoarcem acolo. Ca de fiecare data cand retraim momentele de atunci.Au trecut 21 de ani de cand am cucerit Cupa UEFA . Dar ne-am simtit, eu si Gica, de parca totul a fost ieri".Hagi si Popescu au fost pimiti cu bratele deschise la Galata. Ei s-au revazut si cu Arda Turan, unul dintre cei mai valorosi fotbalisti turci din ultimii 10 ani.