Gica Hagi i-a speriat pe austrieci inaintea meciului cu Romania: "Ianis seamana mai mult cu Zidane decat cu mine"

"In comparatie cu mine, el loveste mingea bine cu ambele picioare si e mai inalt. Stilul lui de joc se aseamana mai mult cu al lui Zinedine Zidane decat cu al meu", a declarat Hagi senior in interviul pentru Derstandard, o declaratie menita sa-i avertizeze pe austrieci asupra stilului de joc al fiului sau."Acum este timpul sa ne concentram pe viitor, pe Campionatul Mondial din 2022, din Qatar. Fiecare punct conteaza in Liga Natiunilor pentru a urca in clasament si pentru a obtine o tragere mai buna in preliminarii", a mai spus Gica Hagi.