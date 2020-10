Gica Hagi, atac nemilos la tactica lui Radoi: "Ne schimbam jucatorii asa cum ne schimbam lenjeria interioara". Si Ianis l-a criticat pe selectioner

"Suntem intr-o situatie dificila, nu trebuie sa ne fie rusine, nici sa zicem ca fotbalul romanesc nu mai are nimic. Din contra, trebuie sa analizam momentul, trebuie sa fim la fel de optimisti cum am fost inainte. Succesul se construieste si trebuie sa stii sa-l construiesti, altfel o sa fie si mai rau, si mai greu sa ajungem iar unde am fost odata. Trebuie sa stii sa construiesti succesul. Asta insemana mentalitate, de aia succesul nu vine de azi pe maine, iti trebuie timp, iti trebuie ani, trebuie selectie, trebuie sa stii sa o faci, sunt multe componente pe care sa le aduci la acest cuvant, succes. Cine poate, sa fie optimist, cine nu poate si nu e optimist, eu zic ca ar fi bine sa ne departim. Eu am o incredere nebuna ca aceasta generatie poate sa produca o echipa nationala puternica. Dar ca sa-i faci pe acesti jucatori sa joace bine, trebuie sa construiesti acel mediu prielnic care lor sa le dea un singur lucru, liniste sa joace fotbal, placerea de a juca fotbal, iar restul sa le ia cei mari, cei de sus, adica antrenori , conducere, suporteri , media. Cred ca se poate face o echipa mai mare ca a noastra", a declarat Hagi, la DigiSport.El a criticat si faptul ca Mirel Radoi a schimbat multi jucatori de la meciul din Islanda la cel cu Norvegia, sapte titulari."Noi nu suntem Germania, Spania, Franta ca sa schimbam jucatorii de la o zi la alta. Ma scuzati, cum ne schimbam lenjeria interioara asa ne schimbam jucatorii. Asa ceva nu am vazut. Spuneti ca nu avem jucatori, ca selectia e mica, nu avem multi, dar schimbam jucatorii de la o zi la alta, de la un moment la altul, dupa sase luni joaca altul, dupa doi ani sunt altii. Luati formatiile din ultimii patru ani si vedeti cum s-au schimbat jucatorii. Nu exista coerenta in idei, in proiect, in ce vrei sa ajungi. Nu exista. Ne schimbam cum se schimba vremea, de azi pe maine. Si atunci acesti copii ce sa faca?", a completat Gica Hagi.Fiul acestuia, Ianis Hagi , a avut si el o declaratie oarecum surprinzatoare dupa meciul din Norvegia, aruncand vina esecului pe selectionerul Mirel Radoi."Despre faptul ca nu am avut ocazii trebuie sa-l intrebati pe selectioner. Alergi 4-5 minute dupa minge si cand ai mingea la picior nu mai poti sa faci nimic. Iti pierzi energia, suflul si poti sa scoti doar un fault. Supararea este mare, nu vreau sa spun vreo prostie din acest motiv", a afirmat Ianis.